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Erzurum'da araç bir anda alev aldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 17:53
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Erzurum’da araç bir anda alev aldı

Erzurum’da park halindeki araç bir anda alev aldı, çevre halkı korku dolu anlar yaşadı.

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