Hataylı depremzedelerin konut heyecanı: Devletimize güvendik çok mutluyuz

"DEVLETİME İNANDIM VE GÜVENDİM"



Oğlunun 2'nci çocuğunun depremden 15 gün önce dünyaya geldiğini anlatan Hülya Güngör, "Kendilerine yardımcı olmak için oğlumun evine gitmiştim. Bina ağır hasar aldı güçlükle dışarı çıkmayı başardık. Payas'taki oturduğum evim ağır hasar aldı sonra da yıkıldı. Sonrada Konya, Mersin, Gaziantep derken… Bir valizi ev yapmıştım adeta. Daha sonra Payas'ta yapılan TOKİ konutlarının kura çekiminde evim çıktı.

Ama ondan önce herkes "Seçimlere kadar sizi oyalıyorlar. Ev vermezler. Başınızın çaresine bakın' diyorlardı. Ama ben her zaman devletime inandım ve güvendim. Cumhurbaşkanımızın 'Vatandaşıma sokakta bırakmam' sözü ne kadar doğru çıktı. Çünkü ben hep güvendim ve inandım. Ama onlar konuştuklarıyla kaldı. Hep bir odam 2 sünger yattığım olsun istedim. Ama devletim bana 2+1 ev verdi. Çok mutluyum. Evimin kapısını açmayı özlemiştim. Allah nasip etti. Böyle bir evi babam bile yapıp vermezdi" diye konuştu.