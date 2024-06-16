16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Hataylı depremzedelerin konut heyecanı: Devletimize güvendik çok mutluyuz

ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 09:34 Güncelleme: 16.06.2024 09:37
ABONE OL
Hataylı depremzedelerin konut heyecanı: Devletimize güvendik çok mutluyuz

Hataylı depremzedeler TOKİ tarafından rekor bir sürede yapılan yeni yuvalarına yerleşti. Bayramı yeni evlerinde geçiren ailelerin mutlulukları gözlerinden okunuyor.

Asrın felaketinde Hatay'daki evi ağır hasar alan 2 çocuk annesi Hülya Güngör (47), depremin 1. yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı kura çekiminde Payas İlçesi'nde yapılan TOKİ konutlarına kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşıyor.

Evinin kapılarını SABAH'a açan Güngör, "1 odam 2 sünger yatağım olsun istedim ama devletim bana evimi geri verdi. Evimin kapısını anahtarla açmayı özlemiştim. Bize hep 'Seçimlere kadar sizi oyalarlar sonra ev vermezler. Başınızın çaresine bakın' diyorlardı. Ben inandım ve güvendim. Yapılacağını biliyordum. Onlar konuştuklarıyla kaldılar. Böyle bir evi baban yapıp vermez" dedi.

TOKİ SADECE 1 YILDA YAPTI

Hülya Güngör, depreme Defne ilçesinde yaşayan oğlu Oğuz Güngör Altun'un oturduğu 4 katlı Çağla Apartmanı'nın birinci katında yakalandı. Ağır hasar binada oğlu, geleni ve 2 torunuyla birlikte binadan çıkmayı başardı. Ancak Güngör'ün kendisinin yaşadığı evi yıkıldı. Hülya Güngör, Konya'da bulunan ağabeyinin evine gitti. Daha sonra Mersin'de yakınlarının yanında ve Gaziantep'te kızının yanında kalan Güngör, tekrar memleketi Hatay'a döndü. Depremin 1. yılında kura çekiminde Güngör, Payas ilçesinde yapılan TOKİ konutlarından 2+1 evine kavuştu ve anahtarını teslim aldı.

"DEVLETİME İNANDIM VE GÜVENDİM"

Oğlunun 2'nci çocuğunun depremden 15 gün önce dünyaya geldiğini anlatan Hülya Güngör, "Kendilerine yardımcı olmak için oğlumun evine gitmiştim. Bina ağır hasar aldı güçlükle dışarı çıkmayı başardık. Payas'taki oturduğum evim ağır hasar aldı sonra da yıkıldı. Sonrada Konya, Mersin, Gaziantep derken… Bir valizi ev yapmıştım adeta. Daha sonra Payas'ta yapılan TOKİ konutlarının kura çekiminde evim çıktı.

Ama ondan önce herkes "Seçimlere kadar sizi oyalıyorlar. Ev vermezler. Başınızın çaresine bakın' diyorlardı. Ama ben her zaman devletime inandım ve güvendim. Cumhurbaşkanımızın 'Vatandaşıma sokakta bırakmam' sözü ne kadar doğru çıktı. Çünkü ben hep güvendim ve inandım. Ama onlar konuştuklarıyla kaldı. Hep bir odam 2 sünger yattığım olsun istedim. Ama devletim bana 2+1 ev verdi. Çok mutluyum. Evimin kapısını açmayı özlemiştim. Allah nasip etti. Böyle bir evi babam bile yapıp vermezdi" diye konuştu.

DÜNYALAR BİZİM OLDU

Payas ilçesi Çağlalık Köyü'ndeki müstakil evleri ağır hasar alan Çürük ailesi de TOKİ konutlarındaki evlerine yerleşti. Yeni evine taşınan Selvi Çürük'ü (59) torunları Ceren (16), Eren (14), Beren (10) ve Seyit Aras (8), yalnız bırakmıyor. Torunlarına sarılan Selvi Çürük, "Önce çadırda sonra konteynırda kaldık.

Bize ev çıkmaz diye kura çekimine gittik ama ismimizin okunduğunu duyduğumuz an sevinçten gözyaşı döktük. Dünyalar bizim oldu. Evimizi çok güzel yapmışlar. Böyle bir evim olacağını hayal bile edemezdim. Yapanlardan Allah razı olsun" diyerek sevincini dile getirdiler. Torun Ceren Çürük de, "Bizim de evimiz yapılıyor. Biz de sabırsızlıkla evimize kavuşmamamızı bekliyoruz" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör