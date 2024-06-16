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Dengesini kaybedip 7. kattan yere çakılan kadının düşme anı kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 17:19
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Dengesini kaybedip 7. kattan yere çakılan kadının düşme anı kamerada

Ankara'da evinin camını silerken dengesini kaybeden kadın 7'nci kattan yere çakılarak hayatını kaybetti. Düşme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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