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Bayram tatili ve sıcak ilçeyi sessizliğe bürüdü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:16 Güncelleme: 16.06.2024 13:16
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Bayram tatili ve sıcak ilçeyi sessizliğe bürüdü

Adana'nın Kozan ilçesinde hava sıcaklığı nem ile birlikte 50 derece hissedilince Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar yayla ve denizlere akın etti, ilçe sessizliğe büründü.

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