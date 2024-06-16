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Bayramın ilk günü misafirliğe giden ailenin otomobili duvara çarparak alev aldı: 3 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 14:21 Güncelleme: 16.06.2024 14:21
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Bayramın ilk günü misafirliğe giden ailenin otomobili duvara çarparak alev aldı: 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana kazada duvara çarpan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken aracın da alev alev yandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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