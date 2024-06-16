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İki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 3 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.06.2024 17:03
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İki grubun silahlı kavgasında kan aktı: 3 yaralı

Malatya'da aralarında husumet bulunan 2 grubun sokak ortasındaki silahlı kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralı 2 kişinin olay esnasında yoldan geçerken vurulduğu öğrenildi

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