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Bakırköy'de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladı, yaşanan anlar güvenlik kamerasında

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 15:57
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Bakırköy’de tartıştığı eski sevgilisini bıçakladı, yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Bakırköy'de 16 yaşındaki kız, eski erkek arkadaşı tarafından konuşmak için çağrıldığı yerde bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken şüpheli şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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