Gürcistan'da peş peşe korkutan deprem! AFAD ilk detayları duyurdu | Türkiye'den de hissedildi
Gürcistan, 7 dakika arayla 4.5 ve 4.1 büyüklüğünde depremlerle peş peşe sallandı. Depremler Türkiye'den de hissedildi.
AFAD, Gürcistan'da 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [114.78 km] Posof (Ardahan)
Tarih:2024-06-16
Saat:18:42:37 TSİ
Enlem:42.49361 N
Boylam:43.47 E
Derinlik:8.66 km
PEŞ PEŞE SALLANDI
Gürcistan 7 dakika sonra bu kez 4.1 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Saat 18.49'da meydana gelen depremin 16.95 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.
AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ
2024-06-16 18:42:3742.4936143.478.66MW4.5Oni, Racha-Lechkhumi-Kvemo Svaneti (Gürcistan) - [114.78 km] Posof (Ardahan)Detay
2024-06-16 17:50:4038.017538.219177.0ML1.2Çelikhan (Adıyaman)Detay
2024-06-16 17:42:0740.2430634.760837.9ML1.0Alaca (Çorum)Detay
2024-06-16 16:59:0736.7002836.386396.99ML2.2Hassa (Hatay)Detay
2024-06-16 16:39:2738.3413937.589177.0ML1.4Akçadağ (Malatya)Detay
2024-06-16 16:37:3640.2052827.57757.0ML1.3Gönen (Balıkesir)Detay
2024-06-16 16:33:1940.2038927.581946.99ML1.5Gönen (Balıkesir)Detay
2024-06-16 16:14:0138.4344437.308897.1ML1.5Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-06-16 15:58:4338.8437.423337.01ML1.6Gürün (Sivas)Detay
2024-06-16 15:32:4638.8269437.433337.0ML1.5Gürün (Sivas)Detay
2024-06-16 15:03:1138.6505626.429726.27ML2.0Karaburun (İzmir)Detay
2024-06-16 14:57:5838.2594437.844728.6ML1.0Akçadağ (Malatya)Detay
2024-06-16 14:44:5638.0966742.460837.0ML1.5Hizan (Bitlis)Detay
2024-06-16 14:40:1738.2377837.236677.0ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2024-06-16 14:37:3336.2280629.019447.09ML1.5Akdeniz - [25.44 km] Seydikemer (Muğla)Detay
2024-06-16 14:22:0037.2497228.449178.08ML0.6Menteşe (Muğla)Detay
2024-06-16 13:38:0440.5361125.730567.8ML2.2Ege Denizi - [36.31 km] Enez (Edirne)Detay
2024-06-16 13:28:2136.7338929.211677.0ML1.5Fethiye (Muğla)Detay
2024-06-16 13:20:3638.8013937.851118.2ML1.4Hekimhan (Malatya)
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