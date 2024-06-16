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Arnavutköy'de kurban kesiminde dehşet olay! Bayram günü korkunç şekilde can verdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 16.06.2024 18:48 Güncelleme: 16.06.2024 18:58
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Arnavutköy’de kurban kesiminde dehşet olay! Bayram günü korkunç şekilde can verdi

Kurban bayramı nedeniyle Arnavutköy'de özel bir kesim alanındaki korkunç olay herkesi dehşeti düşürdü. Kasaplık yaptığı öğrenilen 56 yaşındaki adam, kalp krizi geçirdi ancak sonrasında yaşananlar duyan gören herkesin tüylerini ürpertti.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan özel bir kurban kesim alanında gerçekleşti. İddiaya göre, kasaplık yapan 56 yaşındaki Doğan İçeloğlu kesim yapacağı esnada kalp krizi geçirdi.

KURTARILAMADI

Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı havadan görüntülendi.

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