Arnavutköy’de kurban kesiminde dehşet olay! Bayram günü korkunç şekilde can verdi

KURTARILAMADI

Kalp krizi geçiren adam elindeki bıçağın üzerine düşerek yere yığıldı. Ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahsın yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği kurban kesim organizasyonu alanı havadan görüntülendi.