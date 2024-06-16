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Diyarbakır’da 300 dönüm ekili buğday yandı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 18:40 Güncelleme: 16.06.2024 18:45
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Diyarbakır’da 300 dönüm ekili buğday yandı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde buğday ekili 300 dönümlük arazide çıkan yangın, vatandaş ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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