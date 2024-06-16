Gaziantep’te bayram günü dehşet kaza! Ölüler ve yaralılar var

SÜRÜCÜ VE YANINDAKİ YOLCUDAN ACI HABER!

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araçtaki sürücü Muzaffer Doğan ve yanında bulunan Hatice Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Diğer yandan yaralanan 3 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.