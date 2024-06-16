Dehşetin adresi Gaziantep! 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Gaziantep'te, Suriye uyruklu Mustafa Hıdır, gün içerisinde tartıştığı 5 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıktan sonra polis tarafından yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Olay, gece saatlerinde kentin 3 farklı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mustafa Hırdır, gün içerisinde bilinmeyen nedenle kendisi gibi Suriye uyruklu olan bazı kişiler ile tartıştı.
Olayın ardından Mustafa Hıdır, gece saatlerinde tartıştığı kişilerden birisini Vatan Mahallesinde berberde tıraş olduğu sırada içeri girip, yanına aldığı tabanca ile ateş açtı. Berberdeki vatandaşları panik ve korku içerisinde kaçarken, cinayetin ardından oradan ayrılan Mustafa Hıdır, bu kez tartıştığı kişilerin kaldığı Üçoklar Mahallesi'ne evine gitti.
Hıdır, girdiği evde bulunan 6 kişiye de rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği ismi öğrenilemeyen kişilerden 4'ü hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Silah sesini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine haber vermesi üzerine adrese gelen ekipler cinayetlerin bağlantılı olduğunu belirledikten sonra şüpheli Mustafa Hıdır'ın yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin peşine düştüğü Hıdır, kendi evinin bulunduğu Barak Mahallesinde polisleri görünce bu kez 5 kişiyi öldürdüğü tabanca ile kendi başına ateş ederek yaşamına son verdi.
İntihar eden Mustafa Hıdır ve diğer 5 kişinin cansız bedenleri, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 2 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü'nde Babaları Ağlatacak Mesajlar! Resimli, Duygusal, Komik, Unutulmaz, Anlamlı Babalar Günü Sözleri: 2024'ün En İyileri
- Gizli Boya Kutusunu Görebilen Var mı? Dikkat Ustalarına Meydan Okuyoruz!
- LOKUM GİBİ KAVURMA TARİFİ | Düdüklüde gerçek kavurma nasıl yapılır? Yumuşacık, koyun, kuzu, dana kavurma püf noktası...
- Kurban Keserken okunacak dua ve tekbirler (Diyanet) | Kurban Keserken Tekbir nasıl getirilir? Dua nasıl okunur? Büyükbaş-Küçükbaş...
- Türk boylarından hangisine mensupsunuz? Şehir şehir soyağacı ortaya çıktı: Hemen öğrenin!
- Bayramda marketler açık mı, çalışıyor mu? 2024 BİM, A101, ŞOK Market Kurban Bayramı çalışma saatleri
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak