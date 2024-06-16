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Şanlıurfa'da kan donduran cinayet! 2 kişiye bir şarjör mermi sıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 16.06.2024 13:48 Güncelleme: 16.06.2024 14:08
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Şanlıurfa’da kan donduran cinayet! 2 kişiye bir şarjör mermi sıktı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği kuyumcu saldırısının görüntüleri ortaya çıktı. 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Olay, önceki gün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde yaşandı.

İddiaya göre yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.'ye ait kuyumcu dükkanına girerek içerdekilere ateş açtı.

Saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart hayatını kaybederken İbrahim Halilullah T. ise yaralandı.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Saldırıya ait kuyumcu dükkanının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yüzü maskesi bir şahıs içeri girip birini vuruyor.

Daha sonra içeri giren Nurullah Tart'ın saldırganın üzerine atlıyor. İkili arasında yaşanan boğuşmada silahı Nurullah Tart'a doğrultan saldırgan, onu da vurduktan sonra dükkandan ayrılıyor.

ŞANLIURFA'DA 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SİLAHLI SALDIRININ ZANLISI TUTUKLANDI
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi'ndeki bir kuyumcuya girerek 2 kişiyi öldüren, 1 kişi yaralayan M.T. yakalandı.

Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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