Köye gelme demesine rağmen her seferinde gelen oğlunu arabanın içinde öldürdü! Jandarmayı bekledi...

'YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Emekli Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök'ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi'ndeki bir restoranda birlikte yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra İsmail Kök'ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök'ün "Ben biraz uyuyayım" deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi. Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök'ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bugün de bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından Mustafa Kök'ün "Yeter artık seni öldüreceğim" diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğlunun boyun ateş ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.