16 Haziran 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Köye gelme demesine rağmen her seferinde gelen oğlunu arabanın içinde öldürdü! Jandarmayı bekledi...

Giriş: 16.06.2024 15:23 Güncelleme: 16.06.2024 15:33
ABONE OL
Köye gelme demesine rağmen her seferinde gelen oğlunu arabanın içinde öldürdü! Jandarmayı bekledi...

Antalya'nın Serik ilçesinde İsmail Kök'ün isimli vatandaş her seferinde köyüne giderek anne ve babasına hakaret ettiği iddia edilirken babası Mustafa Kök bu konuda oğlunu sürekli uyardı. İsmail Kök babasının bu uyarılarını dikkate almayınca ikili arasında tartışma çıktı. Olay sonrası baba Mustafa Kök aracında oturan oğlunu boynunda vurarak öldürdü. İşte detaylar...

Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan tartışmada İsmail Kök (26), babası Mustafa Kök'ün (62) tabancayla açtığı ateş sonucu boyun bölgesine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Ekipler olay yerine gelene kadar aracın içinde bekleyen baba Kök,, jandarma tarafından gözaltına alındı.

PARK HALİNDEKİ ARAÇTA ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 18.00 sıralarında Haspınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kök ile oğlu İsmail Kök arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Kök belindeki tabancayı çıkarıp oğlu İsmail Kök'ün boyun bölgesine ateş etti. Silah sesini duyan çevredekiler durumu jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MORGA GÖTÜRÜLDÜ

Sağlık ekipleri otomobilin sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki İsmail Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltukta oturup ekipler gelene kadar oğlunun başında bekleyen Mustafa Kök ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Kök'ün cenazesi cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM'

Emekli Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök'ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi'ndeki bir restoranda birlikte yemek yiyip alkol aldıkları, daha sonra İsmail Kök'ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi'ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök'ün "Ben biraz uyuyayım" deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi. Köye gelmemesi konusunda sürekli ikazda bulunulan İsmail Kök'ün her seferinde köye gelip anne ve babasına hakaret ettiği, bugün de bu nedenle babasıyla aralarında tartışma çıktığı kaydedildi. Tartışmanın ardından Mustafa Kök'ün "Yeter artık seni öldüreceğim" diyerek belinden çıkardığı tabanca ile oğlunun boyun ateş ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör