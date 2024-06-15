Yolcusunu indirdi saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu

Şişli'de aracından duman çıktığını fark eden sürücü taksiyi durdurup yolcusunu indirdi. Saniyeler sonra alevlere teslim olan taksideki yangını vatandaşlar yangın tüpü kullanarak söndürmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Dolapdere Caddesinde meydana geldi. Caddede ilerleyen taksi şoförü Selahattin Çıtlak, aracın torpido bölümünden duman çıktığını görünce yol kenarında durdu.