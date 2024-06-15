Yolcusunu indirdi saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu
İstanbul Şişli'de içerisinde yolcu olan bir taksiden dumanlar çıkmaya başladı. Şoför dumanlardan şüphelenerek yolcusunu indirirken, araç saniyeler içerisinde alevlere teslim oldu. Vatandaşlar otomobili yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı. Ardından olay yerine itfaiye ekipleri geldi.
Şişli'de aracından duman çıktığını fark eden sürücü taksiyi durdurup yolcusunu indirdi. Saniyeler sonra alevlere teslim olan taksideki yangını vatandaşlar yangın tüpü kullanarak söndürmeye çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 10.00 sıralarında Dolapdere Caddesinde meydana geldi. Caddede ilerleyen taksi şoförü Selahattin Çıtlak, aracın torpido bölümünden duman çıktığını görünce yol kenarında durdu.
ALEVLER BİR ANDA BÜYÜDÜ
Çıtlak, taksideki yolcuyu indirip dumanın nereden geldiğini tespit etmeye çalışırken, alevler büyüdü. Yangını gören vatandaşlar taksi şoförünün yardımına koştu. Çevredekiler yangın tüpü kullanarak alevleri söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.
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