15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 14:36 Güncelleme: 15.06.2024 14:37
ABONE OL
Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı

Kars'ın Kümbetli köyünde besicilik yapan Erol Çolak'ın yetiştirdiği 1 ton 150 kilogramlık 'Şahmurat' isimli boğa, 300 bin liraya satıldı. 28 aylık boğa, Fransız Şarole ırkı ve günde 30 kilogram yem tüketiyor. Boğanın bakıcısı Şaban Çetinkaya, 'Şahmurat'a çocuğu gibi bakıldığını ve ayda bir kez banyo yaptırıldığını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör