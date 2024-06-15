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Sakarya ve Düzce'de olumsuz hava şartıyla nedeniyle denize girmek yasaklandı

AA
Giriş: 15.06.2024 14:57 Güncelleme: 15.06.2024 15:16
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Sakarya ve Düzce’de olumsuz hava şartıyla nedeniyle denize girmek yasaklandı

Olumsuz hava şartları nedeniyle Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı. Boğulma riskini artıran faktörlerin yoğunluğu sebebiyle karar alındı. Yetkililer halkın uyarıya uymasını rica etti.

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