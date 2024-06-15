Sahte sağlık raporları düzenleyen çeteye operasyon

Yapılan eş zamanlı operasyonda 87 sağlık kurulu raporu, 96 sayfa hasta muayene evrağı, 13 hastane laboratuvar sonuç formu, hasta gözlem formu evrakı, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 engellilik ve sakatlık evrakları, 6 SGK evrakı, 7 isim ve telefon numarası yazılı not kağıdı ve not defteri, 6 reçete, 1 dizüstü bilgisayar, 1 sim kart adaptörü, 1 banka kartı, 1 laboratuvar kartı, 11 SIM kart, 7 CD, 5 flash bellek, 1 bilgisayar kasası, 1 Aydın Vergi Dairesi'ne ait evrak ve 5 banka dekont ve hesap hareketi içeren evrak ele geçirildi.

Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne gönderilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede çete lideri olduğu öğrenilen Ç.G. ile birlikte 4 kişi tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.