Sahte sağlık raporları düzenleyen çeteye operasyon
Aydın merkezli 4 ilde sahte engelli raporu hazırladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçeğe aykırı sağlık kurul raporları düzenleyip kullanarak, engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim, istihdam gibi tanımlanmış hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandığı tespit edilen bir çeteyi 8 Mart'ta takibe aldı.
Teknik ve fiziki takip sonucu adresleri tespit edilen 17 şüpheliye 11 Haziran'da Nazilli, Tunceli, İstanbul ve İzmir illerinde operasyon düzenlendi.
Yapılan eş zamanlı operasyonda 87 sağlık kurulu raporu, 96 sayfa hasta muayene evrağı, 13 hastane laboratuvar sonuç formu, hasta gözlem formu evrakı, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 engellilik ve sakatlık evrakları, 6 SGK evrakı, 7 isim ve telefon numarası yazılı not kağıdı ve not defteri, 6 reçete, 1 dizüstü bilgisayar, 1 sim kart adaptörü, 1 banka kartı, 1 laboratuvar kartı, 11 SIM kart, 7 CD, 5 flash bellek, 1 bilgisayar kasası, 1 Aydın Vergi Dairesi'ne ait evrak ve 5 banka dekont ve hesap hareketi içeren evrak ele geçirildi.
Operasyonda 17 şüpheli, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde Nazilli Adliyesi'ne gönderilen şüphelilerden 2'si savcılık tarafından, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemede çete lideri olduğu öğrenilen Ç.G. ile birlikte 4 kişi tutuklanarak Nazilli E Tipi Kapalı Ceza ve Tutuk Evi'ne gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bayramda ve Arefe günü Marketler Açık Mı? BİM, A101, ŞOK Çalışma Saatleri 2024
- Kurban Bayramı Mesajları 2024: 🐄🐑Resimli, dualı, hadisli, kısa, uzun, anlamlı Bayram Tebrik Sözleri! Instagram, Facebook...
- Yarın Babalar Günü mü, ne zaman? Babalar Günü ilk kez hangi tarihte kutlandı? Babalar Günü tarihçesi...
- 1991 1994 1998 2008 SGK girişine erken emeklilik tablosu geldi! Erkek-Kadın prim gün yaş hesabı...
- Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili hangi tarihte bitecek? 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıç tarihi...
- 20-21 Haziran resmi tatil mi? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek? Resmi ve özel sektör Perşembe, Cuma günleri çalışacak mı?
- Galatasaray’da taş çatlatacak transfer! Fitili ateşledi: O isimle taraftar coşacak
- BAYRAMDA ÜCRETSİZ OTOYOL VE KÖPRÜLER 2024 | Arefe ve Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz mi? 15 Temmuz, FSM, Avrasya Tüneli..
- Arefe günü ulaşım bedava mı? Arefe-Kurban Bayramı toplu taşıma tarifesi | 15-19 Haziran'da Metro, İETT, Metrobüs, Marmaray, Vapur ücretsiz mi?
- İl İl Kurban Bayramı Namaz Saatleri 2024 | DİYANET 16 Haziran Pazar bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa...
- Teşrik tekbiri nedir, ne zaman başlar? Diyanet'e göre Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri kaç defa getirilir? Teşrik tekbiri Arapça-Türkçe
- Arefe Günü Mesajları 2024: Resimli, hadisli, uzun, kısa, kalplere dokunan eşe, dosta, aileye Arefe Günü sözleri... Instagram, Facebook, WhatsApp...