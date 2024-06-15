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Kastamonu'da şiddetli fırtına etkili oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 06:37
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Kastamonu’da şiddetli fırtına etkili oldu

Son dakika haberine göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.

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