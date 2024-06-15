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Sancaktepe'de doktora saldırı! Tekerlekli sandalyeden kalkıp...

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 11:12 Güncelleme: 15.06.2024 11:22
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Sancaktepe’de doktora saldırı! Tekerlekli sandalyeden kalkıp...

İstanbul Sancaktepe'de bulunan Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçtiğimiz günlerde tekerlekli hasta ve yakınları tarafından saldıraya maruz kalan doktorun o anlar kameralara böyle yansıdı.

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