Çorum’da kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 3’ü çocuk 7 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Kaza, Alaca-Yozgat karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat istikametinden Alaca istikametine gitmekte olan Kemalettin Arslan (54) yönetimindeki 06 AB 710 otomobil Kuyluş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeridine geçerek tarlaya uçtu.