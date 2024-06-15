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Irak’ta Şırnaklı tır şoförleri arasında bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 12:40 Güncelleme: 15.06.2024 12:41
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Irak’ta Şırnaklı tır şoförleri arasında bıçaklı kavga kamerada: 1 ölü

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Zaho kentinde Şırnaklı tır şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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