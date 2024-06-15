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Sakarya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 16:59
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Sakarya’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı

Sakarya Karasu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Kuyumculu Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücülerin ismi öğrenilemeyen 54 PR 534 plakalı Dacia marka otomobil ile 41 ASG 713 plakalı Honda marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Meydana gelen kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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