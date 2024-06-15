15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Tekirdağ'da feci kaza: Metrelerce savrulan işçi hayatını kaybetti

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 16:47 Güncelleme: 15.06.2024 16:53
ABONE OL
Tekirdağ’da feci kaza: Metrelerce savrulan işçi hayatını kaybetti

Tekirdağ Çorlu'da su oluklarını temizlemek üzere yolun karşısına geçen karayolları işçisi, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör