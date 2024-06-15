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Son dakika | Tokat'ta feci kaza! 18 kişi yaralandı

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 17:01
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Son dakika | Tokat’ta feci kaza! 18 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde 2 aracın karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Otomobil ile minibüsün karıştığı kazada yaralı kurtulan 18 kişi Erbaa ve Niksar devlet hastanelerine kaldırıldı.

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