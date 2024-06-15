Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü! Yer: Diyarbakır

Diyarbakır-Lice Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda, LPG'li aracın kaputundan duman çıktığını fark eden çalışanların ilk müdahalesiyle facia önlendi. Yaşanan panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.





Olay, Diyarbakır-Lice Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen LPG'li bir otomobil, sürücüsü tarafından akaryakıt istasyonunda yakıt almak için pompa tarafına yanaştı.