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Polis noktasına darp etmeye gelen şüpheliler anında müdahale

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 15:48
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Polis noktasına darp etmeye gelen şüpheliler anında müdahale

Eskişehir’de kesici aletlerle aracı çizilen ve durumu polise şikâyete etmeye giden kişi, şüphelilerce darp edilmeye çalışıldı. Darp etmeye geldiği düşünülen şüpheliler polis tarafından etkisiz hale getirildi.

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