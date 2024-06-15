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Japon kuaför çiftten Tokatlılara unutulmaz jest

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 15:38
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Japon kuaför çiftten Tokatlılara unutulmaz jest

Kanagawa'dan dünya turuna çıkan Japon çift Maika ve Jun, Türkiye'nin Tokat şehrine ulaşarak Tarihi Taşhan önünde ücretsiz saç tıraşı standı açtı.

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