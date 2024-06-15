İlahiyatçı Yusuf Kavaklı son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir kanser hastalığı ile mücadele eden ve tedavi gören eski müftü yardımcısı Yusuf Kavaklı, dün Hakk'a yürümüştü. Kavaklı'nın cenaze töreni bugün Fatih Camisi'nde yapılan törenin ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Başkan Erdoğan da Kavaklı için taziye mesajı yayınlamıştı.
Vefat eden İlahiyatçı Yusuf Kavaklı, Fatih Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir süredir kanser tedavisi görürken dün hayatını kaybeden 78 yaşındaki Kavaklı için Fatih Camisi'nde öğle vaktinde tören düzenlendi.
Çocukları Yavuz, Selim ve Sinan Kavaklı ile kardeşi Ömer Kavaklı camide taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını kıldıran İstanbul Müftüsü Safi Arpaguş, tezkiye konuşmasında, merhumun İslam'a hizmet etmiş bir alim olduğunu, ömrünü insanlara Kur'an-ı Kerim'in hakikatlerini, Hazreti Peygamber'in sünnetini, dinin ahkamını ve ahlakını anlatmaya adamış bir hoca olduğunu söyledi.
Arpaguş, Kavaklı'nın bir dönem İstanbul Müftü Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunduğunu belirterek, "Emekliliğinden sonra bile farklı mecralarda insanlarımızın dini konuda aydınlatılması için emek sarf etmiş, gayret göstermiş, son nefesine kadar bu çaba ve gayretini sürdürmüştür. Cenabıhak, bütün salih amellerini makbul eylesin." dedi.
Cenaze namazına Kavaklı'nın yakınlarının yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Kavaklı'nın cenazesi, kılınan namazın ardından Küçükçekmece Tepeüstü Mezarlığı'na defnedildi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Kavaklı'nın vefatı hakkında bir mesaj yayınladı. Erdoğan "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hocamıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
ACI HABERİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE VERMİŞTİ
Sunucu Nur Viral, Yusuf Kavaklı'nın hayatını kaybettiğini canlı yayında gözyaşlarıyla duyurmuştu.
Kendisi için çok zor bir yayın olduğunu belirten Viral, Yusuf Hoca'ya Allah'tan rahmet dilemişti.
"STÜDYOYA GELDİĞİMDEN BERİ HER YERDE ONUN HAYALİ VAR..."
Yusuf Kavaklı'nın sevenleri ve izleyicilerden dua isteyen Viral, şunları söylemişti: Bugün benim için çok zor bir yayın olacak. Yayıncılıkta böyle bir şey vardır aslında sevdiğin birini kaybettiğinde onun anonsunu, duyurusunu yapmak, bu duyguyla yayını sürdürmek çok zor bir durumdur. Bugün gerçekten herkesten çok özür diliyorum. Sevenleri olarak çok üzgünüz, Yusuf Kavaklı Hocamızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabır diliyorum ve gerçekten hepinizden bugün dua istiyorum. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinde olsun. En çok sevdiği günde vefat etti, onun için cuma günleri çok özeldi. Hep derdi ki bugünü dolu dolu yaşamalıyız. Hep beraber onun için dua edelim gerçekten. Özür dilerim böyle açmak istemedim yayını ama tutamadım kendimi. Stüdyoya geldiğimden beri her yerde onun hayali var. Bizimle atışmaları, dinlediği ilahilere eşlik etmesi… Ölüm ani dünya fani. Hepimizin en sevdikleri bir gün göçüp gidiyor. Bilmemiz gereken tek şey sevdiklerimizin değerini bilip sıkı sıkı sarılmak...
YUSUF KAVAKLI KİMDİR?
Yusuf Kavaklı, 1946 senesinde Sivas'ta dünyaya geldi.
İlkokulu doğduğu köyde okuyan Kavaklı, 1970 senesinde İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden, 1974 senesinde de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun oldu.
Çalışmaya ilk kez 24 Ağustos 1966 tarihinde Bayrampaşa Kartaltepe Çift Şerefeli Cami'de İmam-Hatip olarak başladı. 1982 senesinde Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Belçika'ya din eğitmeni olarak gönderildi.
1987 senesinde Türkiye'ye geri dönen Kavaklı, bir süre Silivri Merkez Vaizi olarak çalıştıktan sonra Küçükçekmece'ye kurucu müftü olarak tayin edildi ve bu görevini 14 sene sürdürdü.
2004 senesinde İstanbul İl Müftü Yardımcılığına getirildi, 2011 senesinde emekli oldu. Muhtelif televizyon programlarına katılıp dini soruları cevaplandırdı.
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