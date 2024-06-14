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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe açıldı! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama | Teslim olduğu anlar A Haber'de

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 14.06.2024 22:51 Güncelleme: 15.06.2024 00:04
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe açıldı! Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama | Teslim olduğu anlar A Haber’de

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada köprüde meydana gelen olayın bireysel bir eylem olduğunu değerlendirdikleri ve emniyetin tedbir amaçlı köprü trafiğini durdurduğu ifade edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır." ifadelerini kullandı. Öte yandan şahsın polis ekiplerine teslim olduğu anlar ise A Haber canlı yayında saniye saniye görüntülendi. Ayrıca köprünün trafiğe açıladığı öğrenildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bilinmeyen bir nedenle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Köprüde çok sayıda polis ekibi bulunurken, araçların köprüye girişine izin verilmedi. Köprü girişlerinde yoğun araç kuyrukları oluştu.

SMA DETAYI

Köprüdeki 'SMA' yazılı araç dikkat çekti. İşte o görüntüler

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından gelen açıklamada, "Olayın bireysel eylem olduğunu değerlendiriyoruz" denildi.

Olay yerinden tek canlı yayın A Haber'de. İşte o anlar saniye saniye kayda geçti...

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olaya ilişkin "15 Temmuz Şehitler Köprüsünde, üzerinde SMA yazan bir aracın saat 22.14'te yolu kapatması nedeniyle köprü trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Aracı kullanan R. C. Ç. adlı şahsın 1,5 yıldır bipolar tedavisi gördüğü tespit edilmiştir. Emniyet görevlilerimiz şahısla müzakere etmiş ve şahıs ikna edilip teslim alınmıştır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir." açıklamasını yaptı.

TESLİM OLDUĞU ANLAR A HABER'DE

Köprüyü kapatan kişinin teslim olduğu anlar ise A Haber canlı yayınınına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler...

KÖPRÜ TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Bireysel bir eylem nedeniyle tedbir amacıyla trafiğe kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tekrar trafiğe açıldı.

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