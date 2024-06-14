15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe açıldı! Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama | Teslim olduğu anlar A Haber’de

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN İLK AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bireysel bir eylem olduğunu, emniyetin tedbir amaçlı olarak köprü trafiğini durdurduğunu bildirdi.Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından gelen açıklamada, "Olayın bireysel eylem olduğunu değerlendiriyoruz" denildi.