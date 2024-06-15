15 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Mersin'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 12:57 Güncelleme: 15.06.2024 12:57
ABONE OL
Mersin’de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

Mersin'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör