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Büyükçekmece'de kaçan kurbanlık boğayı yakalama operasyonu kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 13:10 Güncelleme: 15.06.2024 13:10
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Büyükçekmece’de kaçan kurbanlık boğayı yakalama operasyonu kamerada

Büyükçekmece'de sahibinin elinden kaçan boğa uzun uğraş sonrasında belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı. Boğanın kamyonete vurduğu anlar ve vatandaşların ilginç tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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