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Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 08:50
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Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü devrildi

Bayram öncesi Türkiye genelinde, yollar oldukça kalabalık. Çok sayıda kazaya neden olan trafik yoğunluğunun son adresi Kuzey Marmara Otoyolu. Tuzla Kuzey Marmara Otoyolu'nda, yolcu otobüsü devrildi. Yolcuların olmadığı otobüste, şoför ve muavin yaralandı.

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