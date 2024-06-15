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Bartın'da kuvvetli rüzgar ağaçlar yola devrildi

DHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 09:44
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Bartın’da kuvvetli rüzgar ağaçlar yola devrildi

Bartın ile Kurucaşile ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ile ağaçlar yola devrildi.

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