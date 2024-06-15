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Denizli'de gözü dönmüş adam eski ve birlikte yaşadığı adamı boş arsada öldürdü

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.06.2024 23:32
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Denizli’de gözü dönmüş adam eski ve birlikte yaşadığı adamı boş arsada öldürdü

Pamukkale ilçesinde eski eşi ve birlikte yaşadığı kişiyle tartışan şüpheli kaçmaya çalışan çifti boş bir arsada pompalı tüfekle öldürdü. Yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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