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Aydın'da doğal gaz yüklü tır devrildi! Patlama riski ekipleri alarma geçirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 15.06.2024 01:35 Güncelleme: 15.06.2024 01:35
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Aydın’da doğal gaz yüklü tır devrildi! Patlama riski ekipleri alarma geçirdi

İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğal gaz tüpü yüklü tır bir anda devrilerek yan yatınca yürekler ağza geldi. Olay yerine gelen ekipler kazada benzin deposu alev alan tırın patlama riski olduğunu belirledi. Patlama riski nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğalgaz yüklü tır Yeniköy mevkiinde Aydın çevre otoyolu üzerinde devrilerek yolda yan yattı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan yatan tırın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor.

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