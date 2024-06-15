Aydın'da doğal gaz yüklü tır devrildi! Patlama riski ekipleri alarma geçirdi
İzmir'den Aydın istikametine ilerleyen doğal gaz tüpü yüklü tır bir anda devrilerek yan yatınca yürekler ağza geldi. Olay yerine gelen ekipler kazada benzin deposu alev alan tırın patlama riski olduğunu belirledi. Patlama riski nedeniyle Aydın-İzmir otobanı trafiğe kapatıldı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Yan yatan tırın benzin deposu alev alırken, yangın ekipleri tarafından söndürüldü. Patlama riskine karşı Aydın'dan İzmir yönüne, Germencik gişelerden Aydın istikametine otobanın trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Ekiplerin kazanın yaşandığı yerde çalışmaları sürüyor.
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