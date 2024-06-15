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Bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 13:37
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Bisikletiyle aniden yola çıkan çocuğa otomobil çarptı... O anlar kamerada

Çorum’un Alaca ilçesinde bisikletiyle kontrolsüz şekilde yola çıkan çocuğa otomobil çarptı. Kazada yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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