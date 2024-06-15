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İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 düzensiz göçmen yakalandı

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:12
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İzmir açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, Türk kara sularına itilen 36 düzensiz göçmen kurtarıldı, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 38 göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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