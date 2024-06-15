İstanbul’da bayram trafği! Otoyollarda yoğunluk

İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 11, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 8'e kadar düştü. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 10 olarak ölçüldü.

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