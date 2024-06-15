İstanbul'da bayram trafği! Otoyollarda yoğunluk
İstanbul'da, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşların arife günü sabah saatlerinden itibaren trafiğe çıkması nedeniyle otoyollarda yoğunluk yaşanıyor.
Kentin ana arterlerden biri olan TEM Otoyolu'nda, Ataşehir ile Sultanbeyli arasında trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Bayram arifesinde yola çıkan vatandaşlar nedeniyle bu güzergahın Ankara istikametinde trafik ağır seyrediyor.
Yoğunluğun yaşandığı Çamlıca gişelerde de araçlar kontrollü olarak geçiş yapıyor. Otoyollardaki durumun aksine kent içi trafikte sabah saatlerinde yoğunluk gözlenmiyor.
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