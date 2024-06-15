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Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 10:17
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Gaziantep’te tefecilere yönelik operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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