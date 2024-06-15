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İzleyenleri gülümseten yılan kovalamacası araçta son bulunca yaşanan panik kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 13:13 Güncelleme: 15.06.2024 13:24
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İzleyenleri gülümseten yılan kovalamacası araçta son bulunca yaşanan panik kamerada

Hatay'da uzaklaştırmak istedikleri yılan, araçlarına giren vatandaşların yaşadığı panik cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüleri kayıt altına alan vatandaşın ‘Babam arabanın içinde yılan da arabanın içinde şimdi babam yılanla beraber arabayı kullanıyor” dediği anlar izleyenlere tebessüm ettirdi.

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