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Eskişehir'de suç örgütüne operasyon!  12 şüpheliden 4 tutuklandı

Giriş: 15.06.2024 01:34
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Eskişehir’de suç örgütüne operasyon!  12 şüpheliden 4 tutuklandı

Eskişehir'de polis ekipleri, suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda karar çıktı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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