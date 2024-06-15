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Bayram tatiline giderken feci kaza! Araçlar birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr AA
Giriş: 15.06.2024 01:25
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Bayram tatiline giderken feci kaza! Araçlar birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Ordu'nun Çamaş ilçesinde bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Yüreklerin ağza geldiği kazada 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların İstanbul'dan tatil için memleketlerine gittikleri öğrenildi.

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