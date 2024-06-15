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Fatih'te cuma namazı kılanlara küfür eden şahıs tutuklandı

ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 23:02 Güncelleme: 15.06.2024 23:35
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Fatih’te cuma namazı kılanlara küfür eden şahıs tutuklandı

Fatih'te cuma namazı kılanlara ve dini değerlere küfürler eden şahıs yakalanıp gözaltına alındı. Emniyet’e götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Fatih'te cuma namazı kılan vatandaşlara küfür edip hakarette bulunan şüpheli tutuklandı.

Dün Mimar Hayrettin Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda cuma namazı kılmak amacıyla saf tutan vatandaşları cep telefonu kamerasıyla kayda alarak, küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanan şüpheli, görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada şüphelinin yaşı küçük M.D.A. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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