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Kocaeli'deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini bekliyor

AA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 10:35
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Kocaeli’deki hayvanat bahçesi bayramda ziyaretçilerini bekliyor

Kocaeli'deki hayvanat bahçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

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