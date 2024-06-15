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Başkent'te eş zamanlı operasyon: 18 kişilik çete çökertildi

İHA ahaber.com.tr
Giriş: 15.06.2024 21:11
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Başkent’te eş zamanlı operasyon: 18 kişilik çete çökertildi

Ankara'da vatandaşların araçlarına yeni parça takma vaadiyle çıkma parça takarak dolandıran 18 kişilik çete 7 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çökertildi. Yapılan operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 225 fişek, suçtan elde edildiği düşünülen 1 milyon 250 bin Türk lirası paraya el konuldu.

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