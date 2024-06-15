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Çankırı'da otomobilin sürücüsü yanan arabadan sağ çıkamadı

ahaber.com.tr DHA
Giriş: 15.06.2024 22:24
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Çankırı’da otomobilin sürücüsü yanan arabadan sağ çıkamadı

Çankırı'da hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra alev alarak yanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari araç sürücüsü de yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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