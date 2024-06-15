Arnavutköy'de İETT çilesi! Arızalanan otobüs yüzünden uzun araç kuyruğu oluştu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde arefe günü bir İETT otobüsünün arızalanması nedeniyle trafik felç oldu. Bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. İETT otobüsündeki vatandaşlar, başka otobüslere yönlendirildi.
Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde öğlen saatlerinde İETT otobüsü arızalandı.
Arefe günü olması sebebiyle bölgede alışveriş ve bayram hazırlıkları için yola çıkan vatandaşlar, otobüs arızasıyla birlikte büyük bir trafik sıkışıklığı yaşadı.
Arızanın meydana geldiği noktada araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri yolda güvenlik önlemleri alarak trafiği yönlendirmeye çalıştı.
Otobüs arızasının kısa sürede giderilmesi için ekipler yoğun çaba harcarken, sürücüler ve yolcular uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.
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