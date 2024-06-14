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Üsküdar’da ahşap binada yangın!

Giriş: 14.06.2024 21:10
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Üsküdar’da ahşap binada yangın!

İstanbul'da şiddetli yağmur sonrası Üsküdar'da henüz öğrenilemeyen bir nedenle ahşap bir binada yangın çıktı.

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