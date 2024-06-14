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Trabzon'da Gazze'ye destek! Terör devleti İsrail protesto edildi

ahaber.com.tr AA
Giriş: 14.06.2024 22:40
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Trabzon’da Gazze’ye destek! Terör devleti İsrail protesto edildi

Trabzon'da, terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

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